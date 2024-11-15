Минтуризма Абхазии заявило, что политический кризис в стране не затронет туристов

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Политическая ситуация в Абхазии никак не отразится на гражданах России, которые отдыхают в республике. Об этом сообщила пресс-служба Минтуризма республики.

По данным ведомства, все соглашения с туроператорами не прерываются, а инфраструктура для отдыха россиян продолжает работать в привычном режиме. При этом безопасности туристов ничего не угрожает, подчеркнули в министерстве.

Между тем в МИД РФ уже порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Абхазию. Тем туристам из России, кто временно находится в Абхазии, необходимо быть более осмотрительным, не приближаться к местам беспорядков и при возможности выехать из страны.

Акции протеста изначально начались в республике 11 ноября на фоне обсуждения вопроса ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. 12 ноября более 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума.

Сперва правительство планировало обсудить ратификацию 15 ноября, но протестующие окружили комплекс правительственных зданий в Сухуме, поэтому власти Абхазии согласились на переговоры и предложили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.

Однако оппозиционеры взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий, включая администрацию президента, а также кабинет министров республики и парламента. В результате власти Абхазии начали готовить документ об отзыве из парламента законопроекта.

Оппозиционные организации Абхазии уже создали координационный совет для выхода из политического кризиса. В данный момент переговоры с ними ведет спикер парламента республики Лаша Ашуба, который вернулся после встречи с президентом Абхазии Асланом Бжания. Протестующие направили президенту требование об уходе в отставку.

