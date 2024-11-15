Посольство РФ в Абхазии призвало туристов избегать мест массового скопления людей

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Российское посольство в Абхазии призвало туристов из РФ, находящихся в республике, избегать посещения мест массового скопления людей, следует из заявления, опубликованного в телеграм-канале ведомства.

В случае возникновения конфликтных ситуаций россиянам нужно информировать консульский отдел посольства, добавили в представительстве.

Тем временем, по оценкам ассоциации туроператоров РФ, в республике на данный момент находятся около 8 тысяч россиян. При этом, как подчеркнули в пресс-службе АТОР, более половины являются самостоятельными путешественниками. Помимо этого, свыше 95% из них расположились на курортах в отдалении от столицы.

МИД РФ уже порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию. Находящимся там туристам из России, в свою очередь, необходимо быть более осмотрительными и при возможности выехать из страны.

Беспорядки в республике начались 11 ноября. Причиной стало обсуждение вопроса ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. На следующий день свыше 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума.

Сперва правительство планировало обсудить ратификацию 15 ноября, но протестующие окружили комплекс правительственных зданий в Сухуме. Таким образом, власти вынужденно согласились на переговоры и предложили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.

Несмотря на это, протестующие взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий, из-за чего республиканские власти начали готовить документ об отзыве из парламента законопроекта.

К настоящему моменту оппозиционные организации Абхазии создали координационный совет для выхода из политического кризиса. Сейчас переговоры с ними ведет спикер парламента республики Лаша Ашуба. Еще митингующие направили президенту Аслану Бжании требование об уходе в отставку.