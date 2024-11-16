Совбез Абхазии заявил, что протесты не повлияли на обороноспособность государства

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Протесты, прошедшие в Абхазии накануне, никак не повлияли на ее обороноспособность, заявил секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа в беседе с ТАСС.

В настоящий момент, по его словам, единственной точкой протестной активности в стране является лишь Сухум. В целом в Абхазии, несмотря на напряжение людей, сохраняется стабильная обстановка.

"Силовые структуры продолжают обеспечивать внешнюю и внутреннюю безопасность страны", – добавил он.

Ранее на фоне протестов столицу был вынужден покинуть президент Аслан Бжания. В настоящее время он находится в селе Тамыш.

Беспорядки в Абхазии начались 11 ноября, так как оппозиция была недовольна возможным принятием ратификации соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии.

15 ноября протестные акции продолжились и представители оппозиции захватили весь комплекс правительственных зданий в Абхазии. Власти в ответ на это стали отзывать документ.

Оппозиция потребовала президента уйти в отставку. Однако он отказался. По последним данным, число пострадавших из-за беспорядков в центре столицы достигло 13 человек.

