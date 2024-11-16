16 ноября, 03:59Политика
Президент Абхазии покинул столицу на фоне акций протеста
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Президент Абхазии Аслан Бжания покинул столицу республики Сухум на фоне протестов. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает ТАСС.
"Президент покинул здание МВД и будет находиться в селе Тамыш", – заявили там.
Беспорядки в Абхазии начались 11 ноября. Причиной для них послужило обсуждение ратификации соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. На следующий день более 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума.
15 ноября представители оппозиции захватили весь комплекс правительственных зданий в Абхазии. Власти государства начали готовить документ об отзыве из парламента законопроекта.
Оппозиция передала президенту Бжании требование об уходе в отставку. Однако он от этого отказался, подчеркнув, что вместе с ним свою работу продолжат премьер-министр и члены правительства.
Число пострадавших из-за беспорядков в центре Сухума достигло как минимум 13 человек.
Около 8 тысяч российских туристов находятся в Абхазии