Президент Абхазии считает, что силовое решение кризиса в стране приведет к дестабилизации

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Урегулирование ситуации в Абхазии силовым путем будет способствовать только дальнейшей дестабилизации, уверен лидер республики Аслан Бжания. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на инфоцентр президента.

"Силовое решение, которое явно предпочитает абхазская оппозиция, приведет к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису. Мирное решение, наоборот, создаст условия для восстановления стабильности, привлечения инвестиций и экономического развития Абхазии", – объяснил он.

Акции протеста начались в стране 11 ноября. Оппозиционеры выступили против ратификации соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии.

15 ноября протестующие взяли контроль над комплексом правительственных зданий в Сухуме. После этого власти начали готовиться к отзыву законопроекта.

По последним данным, в результате беспорядков пострадали 14 человек.

Участники беспорядков потребовали, чтобы Бжания покинул свой пост. Он, в свою очередь, согласился подать в отставку, если оппозиционеры покинут правительственный комплекс. Однако затем он планирует вновь выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

