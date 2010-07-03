Учащихся из школы на юго-западе Москвы эвакуировали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 100 учеников и педагогов вывели из школы на юго-западе столицы после анонимного звонка о взрывчатке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Здание находится по адресу: Литовский бульвар, дом 17, корпус 4. Сейчас там работают оперативные службы, которые уже провели визуальный осмотр. Вскоре к школе №1103 приедут кинологи.