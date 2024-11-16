Президент Абхазии пообещал стабилизировать ситуацию в республике

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Ситуация в Абхазии будет стабилизирована и возвращена в правовое русло, пообещал глава республики Аслан Бжания, слова которого приводит РИА Новости.

"Наша задача состоит именно в этом. Поэтому никакому давлению не подчиняться. Есть президент. Есть закон. Есть Родина, которой мы с вами должны служить", – подчеркнул он.

Местные власти усиленно работают и сохраняют контроль в республике, добавил президент. Он объяснил, что протестующие захватили лишь комплекс зданий.

Протестные акции начались в Абхазии 11 ноября. Оппозиция была недовольна возможным принятием ратификации соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии.

15 ноября участники беспорядков захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме. После этого местные власти начали готовиться к отзыву инициативы.

Оппозиционеры потребовали, чтобы глава Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Однако он отказался покидать свой пост.

По последним данным, в результате беспорядков пострадали 14 человек.

