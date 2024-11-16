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Число пострадавших в результате беспорядков в Абхазии выросло до 14 человек. Об этом пишет "Апсныпресс" со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

"Утром 16 ноября министр здравоохранения Эдуард Бутба навестил граждан, пострадавших при столкновениях у комплекса правительственных зданий накануне. Министру доложили о состоянии здоровья пациентов", – отмечается в публикации.

Специалисты следят за ними круглосуточно. Для лечения пациентов есть все необходимые лекарства, добавил глава Минздрава республики.



Протестные акции начались в Абхазии 11 ноября. Оппозиция была недовольна возможным принятием ратификации соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии.

15 ноября протестующие захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме. После этого местные власти начали готовиться к отзыву инициативы.

Оппозиционеры потребовали, чтобы глава Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Однако он отказался покидать свой пост. Позже стало известно, что он уехал из столицы.

