Парламент Грузии продолжит работать на фоне исков в КС

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Парламент Грузии будет продолжать работать, несмотря на иск президента страны Саломе Зурабишвили, поданный в Конституционный суд с требованием признать неконституционными парламентские выборы. Об этом спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил грузинскому телеканалу "Имеди".

"Вся та глупость, которую мы слышим в связи с тем, что якобы иски президента или депутатов парламента в Конституционный суд могут приостановить или помешать процессу признания прав и полномочий, вызвана необразованностью тех, кто такое говорит, или является вредительством", – добавил спикер.

По его словам, первое заседание парламента состоится 25 ноября.

Зурабишвили подала иск 19 ноября. Ее юрист отметила, что в иске президента Грузии упоминаются два нарушения конституционных прав. Первое связано с нарушением принципа всеобщности. По словам адвоката, грузинские граждане, проживающие за рубежом, были ограничены в своих конституционных правах, так как им "запретили" участвовать в выборах.

Также иск в Конституционный суд направили уже 30 депутатов от оппозиции.

В конце октября в стране завершились парламентские выборы, победу в которых одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и Зурабишвили отказались признавать итоги выборов и начали акции протеста.