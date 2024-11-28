Премьер Грузии Кобахидзе заявил о продолжении прагматичной политики в отношении России

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, представляя правительственную программу для утверждения парламентом, заявил, что страна будет использовать прагматичную политику в отношении России. Об этом пишет РИА Новости.

"У нас будет прагматичная политика, когда речь идет о грузино-российских отношениях", – высказался он.

Кобахидзе также заявил о существовании "красных линий", которых Грузия будет придерживаться.

Грузия заморозила обсуждения с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о членстве в объединении, о чем стало известно днем 28 ноября. Кобахидзе указал, что до 2028 года республика отказывается от всех бюджетных грантов со стороны ЕС.

После его заявления по всей стране начались акции протеста. Протестующие перекрыли проспект Руставели, который находится перед зданием грузинского парламента, а также собрались у офиса правящей партии "Грузинская мечта" и в других городах республики.

К протестующим также присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили.