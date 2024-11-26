Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря

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Депутаты парламента Грузии утвердили проведение выборов президента республики 14 декабря, сообщает ТАСС.

За проект постановления о назначении очередных выборов главы государства проголосовали 80 человек, против – 0.

Ранее эту дату предложил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, выборы должны состояться 14 декабря 2024 года, а следовательно, инаугурация – 29 декабря.

Папуашвили также сообщил, что парламент Грузии уже 28 ноября утвердит новый состав правительства во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Грузия – республика с парламентской формой правления, это значит, что исполнительную власть осуществляет правительство во главе с премьер-министром. Главой государства является президент, которого впервые будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек. Половину состава этого органа составят депутаты, оставшуюся часть представят делегаты из регионов.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

