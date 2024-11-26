Спикер парламента Грузии Папуашвили предложил провести выборы президента 14 декабря

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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили предложил утвердить дату выборов президента республики 14 декабря 2024 года. Об этом он заявил на заседании бюро высшего законодательного органа страны, сообщает ТАСС.

Исходя из законодательства Грузии, инаугурация должна состояться 29 декабря.

Папуашвили также сообщил, что парламент Грузии 28 ноября утвердит новый состав правительства во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Грузия – республика с парламентской формой правления, это значит, что исполнительную власть осуществляет правительство во главе с премьер-министром. Главой государства является президент, которого впервые будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек. Половину состава этого органа составят депутаты, оставшуюся часть представят делегаты из регионов.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Грузинская оппозиция вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

Позже Зурабишвили предложила назначить новые парламентские выборы, чтобы "выйти из кризиса". По ее словам, результаты не признает большая часть населения и оппозиция.

