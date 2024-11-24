Оппозиция проводит митинг против результатов выборов в Грузии

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Представители оппозиции проводят митинг в Тбилиси против итогов парламентских выборов, передает ТАСС.

Как отмечает корреспондент агентства, основная часть демонстрантов собралась на площади Республики. Еще часть участников устроила шествие с разных районов столицы. При этом в митинге принимают участие и жители регионов, которые специально приехали на машинах в Тбилиси.

Участники акции протеста планируют остаться на ночевку у здания парламента, чтобы помешать депутатам провести первое заседание парламента XI созыва.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Грузинская оппозиция вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

Позже Зурабишвили предложила назначить новые парламентские выборы, чтобы "выйти из кризиса". По ее словам, результаты не признает большая часть населения и оппозиция.