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28 ноября, 17:43

Политика

Грузия заморозит обсуждение с ЕС открытия переговоров о членстве до 2028 года

Фото: 123RF/jackf

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" решила заморозить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о членстве в объединении. Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Политик уточнил, что страна также до указанного года отказывается от всех бюджетных грантов со стороны ЕС.

Ранее саммит ЕС сообщал о фактическом блокировании процесса приема Грузии в союз, обвинив республику в нарушении европейских ценностей. Евросоюз выразил серьезную озабоченность относительно курса грузинского правительства, который, как указано в заявлении, "подрывает европейский путь".

Между тем в МИД Германии отметили, что принятие Грузией закона против пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ отдаляет ее от ЕС.

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