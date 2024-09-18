В МИД ФРГ заявили, что закон против пропаганды ЛГБТ отдаляет Грузию от Евросоюза

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Принятие Грузией закона против пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) отдаляет ее от Евросоюза, такое заявление сделал МИД ФРГ на странице в соцсети X.

"Пакет законов, принятый парламентом Грузии, призван дискриминировать ЛГБТ людей. Он нарушает гражданские права людей, что подчеркнуто Венецианской комиссией, и отдаляет Грузию от ЕС. Мы призываем Грузию поменять курс", – указано в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ.

Пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" еще в июне внесла в парламент страны правящая партия "Грузинская мечта". По словам генсека партии Кахи Каладзе, свобода слова, выражения мнений и права человека защищены в стране независимо от вероисповедания и ориентации.

В пакет законопроектов были включены основной законопроект и 18 вытекающих из него инициатив. Все они сводятся к введению запрета на ЛГБТ-пропаганду, а также подразумевают запрет на заключение однополых браков и смену пола.

Законопроект был принят парламентом Грузии в окончательном чтении 17 сентября.