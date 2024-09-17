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Парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и смене пола, сообщает ТАСС.

В поддержку законопроекта проголосовали 84 депутата. Парламентарии из оппозиционных партий не принимали участие в заседании.

Законопроект вступит в силу сразу после подписания президентом и опубликования на сайте Законодательного вестника страны.

Пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" еще в июне внесла в парламент страны правящая партия "Грузинская мечта". По словам генсека партии Кахи Каладзе, свобода слова, выражения мнений и права человека защищены в стране независимо от вероисповедания и ориентации.

В пакет законопроектов были включены основной законопроект и 18 вытекающих из него инициатив. Все они сводятся к введению запрета на ЛГБТ-пропаганду, а также подразумевают запрет на заключение однополых браков и смену пола.

С подписанием документа президентом в Грузии запретят проводить все собрания и кампании, целью которых является пропаганда однополых интимных отношений, инцеста, усыновления детей однополой парой или лицом, имеющим отношение к ЛГБТ. Запрет вводится и на демонстрацию однополых интимных сцен в телевизионных эфирах.