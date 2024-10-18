01:59Политика
Саммит ЕС объявил о фактической остановке процесса приема Грузии в ЕС
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Саммит ЕС заявил о фактическом блокировании процесса приема Грузии в сообщество, обвинив страну в нарушении европейских ценностей. Об этом со ссылкой на итоговое заявление саммита сообщает ТАСС.
"Европейский совет выражает серьезную озабоченность относительно курса грузинского правительства, который идет против ценностей и принципов, на которых основан Евросоюз", – указано в заявлении.
Там также отметили, что данный курс правительства Грузии "подрывает европейский путь" страны и фактически останавливает процесс приема в Евросоюз.
Ранее в МИД ФРГ заявили, что принятие Грузией закона против пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) отдаляет ее от Евросоюза.
Пакет законопроектов был принят парламентом Грузии в окончательном чтении 17 сентября. В пакет были включены основной законопроект и 18 вытекающих из него инициатив. Все они сводятся к введению запрета на ЛГБТ-пропаганду, а также подразумевают запрет на заключение однополых браков и смену пола.
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