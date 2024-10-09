В Грузии назвали отвратительным призыв евродепутатов ввести санкции против России

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Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал отвратительным содержащийся в резолюции Европарламента призыв к властям страны ввести антироссийские санкции. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 14 евродепутатов подготовили проект резолюции о Грузии. В частности, в документе есть призыв к правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" отозвать принятые законы об иноагентах и запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), ввести антироссийские санкции и освободить из заключения бывшего президента Михаила Саакашвили. Помимо этого, члены Европарламента призвали Евросовет ввести ограничения в отношении основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.

"Скандально то, что эта резолюция – первый официальный публичный документ Евросоюза, в котором открыто зафиксировано требование ввести санкции против России", – сказал Папуашвили на брифинге.

Председатель парламента отметил, что авторы резолюции хорошо знают, что санкциями власти Грузии нанесли бы урон не России, а своей стране. По его словам, это могло бы ввести народ и государство в экономический коллапс и с большой вероятностью поставить перед угрозой военного противостояния.

Кроме того, Папуашвили раскритиковал содержащиеся в резолюции призывы освободить Саакашвили, а также ввести ограничения со стороны Евросовета в отношении Иванишвили.

До этого СМИ писали, что грузинские и российские власти активно работают над восстановлением дипломатических отношений. Уже начался отбор сотрудников для посольства Грузии в Москве, утверждали журналисты.

Однако официального подтверждения информации нет. Как указывали источники, партия "Грузинская мечта" и вовсе отрицала подобные планы.