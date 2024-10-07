Премьер Грузии назвал урегулирование отношений с РФ приоритетом

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Урегулирование отношений с Россией является одним из важнейших приоритетов Грузии на ближайшие годы. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с Россией также являются одним из важнейших приоритетов", – приводит его слова ТАСС.

Также премьер-министр назвал важнейшей задачей перезагрузку отношений с Вашингтоном и Евросоюзом. Как он отметил, внимание стоит обратить и на отношения с НАТО, Китаем, Арменией, Азербайджаном и Турцией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии наладить отношения, если все стороны будут заинтересованы в этом. В первую очередь, по мнению министра, важны договоренности о ненападении.

Власти Грузии положительно оценили заявление российского министра. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси Каха Каладзе указал, что сейчас в этом вопросе необходимо перейти к конкретным действиям.

Между тем эксперт по Кавказу Станислав Тарасов заявил, что в ближайшее время можно ожидать восстановления дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси. Это может произойти из-за того, что грузинские власти отказались открывать второй фронт против России и не ввели антироссийские санкции.

