Власти Грузии положительно оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии

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Власти Грузии положительно оценили заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности России содействовать восстановлению отношений с Абхазией и Южной Осетией. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает "Радио 1".

Каладзе добавил, что сейчас в этом вопросе необходимо перейти к конкретным действиям.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии наладить отношения, если все стороны будут заинтересованы в этом. В первую очередь, по мнению министра, важны договоренности о ненападении.

Между тем эксперт по Кавказу Станислав Тарасов заявил, что в ближайшее время можно ожидать восстановления дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси. Это может произойти из-за того, что грузинские власти отказались открывать второй фронт против России и не ввели антироссийские санкции.