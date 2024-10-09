КС Грузии отклонил ходатайство президента о приостановке действия закона об иноагентах

Фото: constcourt.ge

Конституционный суд Грузии не удовлетворил ходатайство президента Саломе Зурабишвили о приостановке действия закона об иностранных агентах на время рассмотрения иска в суде, передает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Отмечается, что двое судей, Георгий Кверенчхиладзе и Теймураз Тугуши, не согласились с решением суда.

В конце августа Конституционный суд Грузии начал предварительное рассмотрение четырех исков против закона об иноагентах, которые были объединены в одно делопроизводство.

На заседаниях свою позицию высказали представители президента, оппозиционные политики, а также представители НПО и СМИ. Они настаивали, что закон об иноагентах противоречит 78-й статье конституции, по которой власти должны предпринять все необходимые меры для интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО.

В качестве ответчиков по данному делу выступили представители аппарата юридического комитета парламента, представители Минюста Грузии, отвечающего за исполнение закона, а также лингвист Манана Беридзе, которую пригласили для разъяснения одной из самых спорных частей закона – термина "организация, проводящая интересы иностранной силы".

В мае этого года грузинский парламент одобрил закон об иноагентах в третьем чтении. Председатель законодательного органа Шалва Папуашвили сказал, что его поддержали 84 депутата, против проголосовали 30 человек.

Через несколько дней президент страны наложила вето на закон. По ее словам, данный закон "по своей сути и духу является российским", противоречит Конституции Грузии и всем европейским стандартам, в связи с чем представляет препятствие на европейском пути страны.

Однако позже парламентарии большинством голосов преодолели вето президента. Папуашвили уточнял, что 84 человека поддержали решение, а четыре выступили против.

