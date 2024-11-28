Акции протеста начались в Грузии после заявления премьера о Евросоюзе

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Грузинские оппозиционеры начали собираться на акции протеста в разных частях Тбилиси после того, как премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что страна приостанавливает до 2028 года переговоры по вступлению в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные телеканалы.

По данным СМИ, протестующие уже перекрыли проспект Руставели, который находится перед зданием грузинского парламента, а также собираются у офиса правящей партии "Грузинская мечта". Протесты также проходят в других городах республики. Среди них – Кутаиси, Зугдиди, Батуми.

О заморозке обсуждения с ЕС вопроса об открытии переговоров о членстве в объединении стало известно днем 28 ноября. Также Кобахидзе указал, что до 2028 года республика отказывается от всех бюджетных грантов со стороны ЕС.

В свою очередь, саммит Евросоюза сообщал о фактическом блокировании процесса приема Грузии в союз, обвинив республику в нарушении европейских ценностей.