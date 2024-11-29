29 ноября, 22:36Происшествия
Полицейский пострадал во время митинга в Тбилиси
Фото: ТАСС/Александр Патрин
В Тбилиси сотрудник МВД пострадал во время потасовки в ходе митинга оппозиционеров возле парламента, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
"В полицейских бросают неопознанные предметы, один полицейский пострадал", – говорится в заявлении.
Как пояснили в МВД, часть толпы вступила в противостояние с правоохранителями и оскорбляла их. Также они повредили осветительные фонари и другое оборудование, подожгли электропроводку.
Протесты в Тбилиси и других городах начались после решения правящей партии Грузии заморозить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о членстве в объединении.
При этом власти остаются верными курсу евроинтеграции. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе добавил, что власти примут дипломатические меры, если посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский не прекратит вмешиваться во внутренние дела страны.
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