Премьер Грузии заявил о верности курсу европейской интеграции

Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова

Власти Грузии остаются верными курсу интеграции в Евросоюз, сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, которого цитирует ТАСС.

Он напомнил, что это было громко сказано накануне, и он снова громко повторяет это. При этом Кобахидзе подчеркнул, что искусственные инструменты шантажа со стороны ЕС ничего не дают с практической точки зрения.

Политик добавил, что власти примут дипломатические меры, если посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский не прекратит вмешиваться во внутренние дела страны и не изменит риторику. Премьер обратил внимание, что посол давно делает заявления в пользу оппозиции и против грузинских властей, что является нарушением Венской конвенции.

"Определенное время мы не реагировали на все это, однако у всего есть свой предел. Если мы не увидим изменения поведения в будущем, то на подобные факты как в отношении посла Евросоюза, так и других послов у нас обязательно будет реакция. Речь идет о дипломатической реакции", – сказал он.

Ранее стало известно, что Грузия заморозит обсуждения с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о членстве в объединении. Кобахидзе указал, что до 2028 года республика отказывается от всех бюджетных грантов со стороны ЕС.

После его заявления по всей стране начались акции протеста. Протестующие перекрыли проспект Руставели, который находится перед зданием грузинского парламента, а также собрались у офиса правящей партии "Грузинская мечта" и в других городах республики.

К протестующим также присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. При этом акция на территории, прилегающей к парламенту, вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях.

Как подчеркнули в МВД республики, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны мобилизованных на месте правоохранителей, участники акции входили в физическое противостояние и наносили словесные оскорбления полицейским.

По последним данным, на антиправительственных митингах пострадали 32 сотрудника МВД Грузии.

