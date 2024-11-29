Три сотрудника МВД пострадали в потасовках на митинге в Тбилиси

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Как минимум три сотрудника МВД пострадали в ходе потасовок на митинге у здания парламента в Тбилиси. Об этом со ссылкой на пресс-службу правоохранительного ведомства Грузии пишет ТАСС.

"Акция на территории, прилегающей к парламенту, вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны мобилизованных на месте правоохранителей, участники акции входят в физическое противостояние и наносят словесные оскорбления правоохранителям. В их сторону также кидают разные предметы, из-за чего пострадали три сотрудника МВД, двое из которых доставлены в медицинское учреждение", – указано в сообщении.

В МВД также заявили, что полиции пришлось применить спецсредства против протестующих.

Ранее стало известно, что Грузия заморозит обсуждения с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о членстве в объединении. Премьер страны Ираклий Кобахидзе указал, что до 2028 года республика отказывается от всех бюджетных грантов со стороны ЕС.

После его заявления по всей стране начались акции протеста. Протестующие перекрыли проспект Руставели, который находится перед зданием грузинского парламента, а также собрались у офиса правящей партии "Грузинская мечта" и в других городах республики.

К протестующим также присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили.