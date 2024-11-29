Более 30 сотрудников МВД пострадали на митингах в Тбилиси

Фото: ТАСС/АР/Zurab Tsertsvadze

На антиправительственных митингах в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД Грузии, сообщает ТАСС.

Часть пострадавших в результате противозаконных и насильственных действий протестующих получила травмы тяжелого характера в области головы, глаз и других частей тела. 13 силовикам потребовалось хирургическое вмешательство. На данный момент в больнице остается один правоохранитель.

В ходе разгона митинга правоохранители задержали 43 демонстранта за неподчинение законному требованию полиции и мелкое хулиганство.

Ранее стало известно, что Грузия заморозит обсуждения с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о членстве в объединении. Премьер страны Ираклий Кобахидзе указал, что до 2028 года республика отказывается от всех бюджетных грантов со стороны ЕС.

После его заявления по всей стране начались акции протеста. Протестующие перекрыли проспект Руставели, который находится перед зданием грузинского парламента, а также собрались у офиса правящей партии "Грузинская мечта" и в других городах республики.

К протестующим также присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. При этом акция на территории, прилегающей к парламенту, вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях.

Как подчеркнули в МВД республики, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны мобилизованных на месте правоохранителей, участники акции входили в физическое противостояние и наносили словесные оскорбления полицейским.

