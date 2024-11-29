Протестующие в Тбилиси запланировали блокировать стратегические объекты

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Участники акции протеста в Тбилиси обсуждают в своих соцсетях возможность блокирования стратегических объектов Грузии, заявил замглавы МВД страны Александр Дарахвелидзе.

"Распространяются призывы к проведению собраний-манифестаций и блокированию разных объектов", – цитирует его ТАСС.

В перечень таких объектов, по словам Дарахвелидзе, входят железнодорожные вокзалы и центральные магистрали, а также объекты телерадиовещания.

Протесты в Тбилиси и других городах начались после решения правящей партии Грузии заморозить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о членстве в объединении.

При этом власти остаются верными курсу евроинтеграции. В результате антиправительственных акций только в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД.

