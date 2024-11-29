Секция интересов РФ в Грузии призвала избегать мест массового скопления людей

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Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси призвала россиян, находящихся в Грузии, избегать мест массового скопления людей, сообщает РИА Новости.

Кроме того, граждан России попросили воздержаться от участия в любых акциях, которые носят политический характер.

Ранее стало известно, что Грузия заморозит обсуждения с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о членстве в объединении. Премьер страны Ираклий Кобахидзе указал, что до 2028 года республика отказывается от всех бюджетных грантов со стороны ЕС.

После его заявления по всей стране начались акции протеста. Протестующие перекрыли проспект Руставели, который находится перед зданием грузинского парламента, а также собрались у офиса правящей партии "Грузинская мечта" и в других городах республики.

К протестующим также присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. При этом акция на территории, прилегающей к парламенту, вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях.

Как подчеркнули в МВД республики, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны мобилизованных на месте правоохранителей, участники акции входили в физическое противостояние и наносили словесные оскорбления полицейским.

По последним данным, на антиправительственных митингах пострадали 32 сотрудника МВД Грузии. Правоохранители задержали 43 демонстранта за неподчинение законному требованию полиции и мелкое хулиганство.

