В Евросоюзе подчеркнули, что "будут ждать" Грузию

Грузинские оппозиционеры вышли на уличные акции протеста после того, как парламент заявил о приостановке решения вопроса о вступлении страны в ЕС. К недовольным присоединилась и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила власти в осуществлении "конституционного переворота". Подробнее – в материале Москвы 24.

За демократию и Евросоюз

Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Протесты в Грузии начались еще в конце октября. 26-го числа в стране завершились парламентские выборы. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако еще после публикации предварительных результатов оппозиционные фракции "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены"отказались признавать их, заявив о конституционном перевороте и узурпации власти. К ним присоединилась и президент Саломе Зурабишвили. "Коалиция за перемены" также объявила о начале акций непрерывных организованных протестов в стране с 27 октября.

На фоне этого 28 ноября парламент Грузии назначил на пост премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, который сразу объявил о приостановке решения вопроса по вступлению страны в ЕС до 2028 года.



Ираклий Кобахидзе премьер-министр Грузии Сегодня мы приняли решение не ставить вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов Евросоюза.

Решение он объяснил тем, что некоторые европейские политики и бюрократы пытаются представить отношения Евросоюза и Грузии "как одностороннее событие", что категорически неприемлемо для народа. Кроме того, по его мнению, недоброжелатели превратили Европарламент в инструмент шантажа и "это – величайший позор Евросоюза".

Однако 29 ноября Кобахидзе уточнил, что в целом власти Грузии остаются верными курсу интеграции в ЕС.

"Мы верны нашему европейскому курсу. Это было громко сказано вчера, и очень громко повторяю это сегодня. Но что касается искусственных инструментов шантажа, то это вопрос открытия переговоров [с Евросоюзом о вступлении], которое ничего не дает с практической точки зрения", – заявил премьер на брифинге, добавив, что Грузия продолжит выполнять обязательства по ассоциированному членству в ЕС и, если к концу 2028 года Евросоюз начнет переговоры, то к 2030-му страна будет готова к вступлению.

Сам Евросоюз в середине октября уже заявлял о фактическом блокировании процесса приема Грузии в сообщество, обвиняя страну в нарушении европейских ценностей. Там также отмечали, что курс правительства Грузии "подрывает европейский путь" и фактически останавливает процесс приема в ЕС. Помимо этого, МИД ФРГ также отмечал, что Грузию отдаляет от ЕС принятие закона против пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Баррикады и камни

Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze

28 ноября заявление премьера моментально спровоцировало протесты в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси и других городах. По сообщениям МВД и СМИ, люди строили баррикады из подручных материалов, поджигали мусорные баки, бросали камни в правоохранителей. В результате пострадали 32 сотрудника полиции, 13 из них потребовалось хирургическое вмешательство.

При этом к протестующим присоединилась и президент Грузии: Саломе Зурабишвили тоже назвала действия властей "конституционным переворотом" и призвала Евросоюз помочь добиться новых парламентских выборов.



Саломе Зурабишвили президент Грузии Я здесь вместе с этим народом. Я буду везде, где смогу. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не получим новые выборы.

Позже грузинские силовики начали разгонять демонстрантов у здания парламента в Тбилиси. Сотрудники МВД окружили митингующих, оставив им один проход, ведущий в противоположную от здания сторону, а спецназ применил слезоточивый газ и водометы.

В результате действий силовиков пострадали несколько человек, среди которых оказался корреспондент РИА Новости. По его словам, ему обожгло руки, лицо, шею, а от струи водомета шел стойкий запах ацетона. Медики уже оказали ему помощь.

Спустя время протестующих оттеснили от баррикад на проспекте Руставели, костры потушили, а баррикады разобрали, а в МВД Грузии сообщается о 43 задержанных.

В ответ на беспорядки парламент Грузии объявил о введении "красного" уровня безопасности и закрыл свое здание для посетителей.

Евросоюз против

Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Протесты в Грузии стали результатом вмешательства Запада – такое мнение высказал международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия.

В беседе с "Известиями" он отметил, что Запад намерен свергнуть грузинское правительство, прибегая к различным методам давления. В ответ, по его мнению, стране необходимо объединиться для защиты своего выбора.

"То, что сейчас происходит на улицах, это как раз работа всех этих неправительственных организаций и наших так называемых европейских партнеров. Люди вышли на улицу агрессивно, люди требуют революции, и я думаю, что власти дадут достойный ответ", – сказал он.



Мамука Пипия международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Нам нужна полная консолидация и защита наших голосов. Их 1,3 миллиона практически. Мы должны защитить свои голоса и не слушать никого извне.

Пипия также заявил, что Грузия должна сосредоточиться на развитии сотрудничества с соседними странами – Россией, Турцией, Азербайджаном, Ираном и Арменией, вместо того чтобы жертвовать своими интересами ради евроинтеграции.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович также считает, что Запад пытается устроить в Грузии классическую цветную революцию.



Никита Мендкович глава Евразийского аналитического клуба Есть риски, что ситуация может пойти по украинскому сценарию. Но действующий грузинский режим пытается это предотвратить.

В то же время посол ЕС в Грузии Павел Герчинский назвал разочаровывающим нежелание властей интегрироваться в Евросоюз.

"Мы открыли свои двери, двери Евросоюза, для Грузии, Украины и Молдовы. Украина и Молдова движутся вперед быстрыми темпами. Как мы услышали вчера, Грузия больше не заинтересована в следовании пути интеграции в Евросоюз в течение следующих четырех лет. Это суверенное решение властей Грузии, но оно крайне разочаровывающее и крайне печальное", – отметил он в беседе с журналистами.

Посол подчеркнул, что грузинский народ сам должен определить будущее страны. В свою очередь, ЕС будет ждать Грузию в своем составе.