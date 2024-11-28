Парламент Грузии утвердил правительство во главе с премьером Кобахидзе

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За выражение доверия новому правительству во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, а также его программе на последующие четыре года отдали свои голоса 84 депутата грузинского парламента. Трансляция заседания демонстрировалась на сайте парламента.

Против не высказался никто. В заседании принимали участие только представители правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Оппозиция, в свою очередь, не признает результатов парламентских выборов и не участвует в заседаниях.

На заседании также были утверждены кандидатуры на должность министров. Так, главой МИД Грузии стала экс-депутат грузинского парламента Мака Бочоришвили, которая сменила на данной должности Илью Дарчиашвили. В парламенте прошлого созыва она руководила комитетом по европейской интеграции.

В свою очередь, Минюстом теперь будет руководить Анри Оханашвили, который до этого возглавлял юридический комитет парламента. Пост главы министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства занял Давид Сонгулашвили, являющийся ранее главой экономического комитета.

Между тем министр обороны Грузии Ираклий Чиковани по результатам голосования сохранил свой пост в кабинете министров.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако президент Саломе Зурабишвили отказалась признавать итоги выборов.

