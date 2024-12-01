Полиция в Тбилиси разогнала протестующих у здания парламента слезоточивым газом

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Спецназ взял под полный контроль площадь перед парламентом в Тбилиси, разогнав протестующих с помощью большого количества слезоточивого газа. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В МВД Грузии сообщили, что митингующие в Тбилиси закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросали его горящими предметами. В помещениях внутри здания начался пожар, который сумели в скором времени ликвидировать.

Протесты в Грузии начались после решения правящей партии заморозить начало переговоров о членстве в ЕС до 2028 года.

29 ноября толпы протестующих вступили в противостояние с правоохранителями, повреждая уличное оборудование. Тяжелые травмы в столичном Тбилиси получили уже 42 сотрудника грузинского МВД.

