42 сотрудника МВД Грузии тяжело пострадали за 2 дня протестов в Тбилиси

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42 сотрудника грузинского МВД получили тяжелые травмы из-за действий протестующих в столичном Тбилиси. Об этом сообщил замглавы министерства Александр Дарахвелидзе.

"Они были переведены в медицинские учреждения с различными повреждениями, в том числе ожогами и переломами", – цитирует ТАСС.

Протесты в столице Грузии и других городах начались после решения правящей партии страны заморозить обсуждение с ЕС вопроса о начале переговоров о членстве в объединении до 2028 года. При этом власти остаются верными курсу евроинтеграции.

29 ноября толпы протестующих вступили в противостояние с правоохранителями, повреждая уличное оборудование. Затем полиция применила специальные средства и начала оттеснять участников акции от здания парламента.

