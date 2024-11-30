30 ноября, 16:36Происшествия
42 сотрудника МВД Грузии тяжело пострадали за 2 дня протестов в Тбилиси
Фото: ТАСС/Александр Патрин
42 сотрудника грузинского МВД получили тяжелые травмы из-за действий протестующих в столичном Тбилиси. Об этом сообщил замглавы министерства Александр Дарахвелидзе.
"Они были переведены в медицинские учреждения с различными повреждениями, в том числе ожогами и переломами", – цитирует ТАСС.
Протесты в столице Грузии и других городах начались после решения правящей партии страны заморозить обсуждение с ЕС вопроса о начале переговоров о членстве в объединении до 2028 года. При этом власти остаются верными курсу евроинтеграции.
29 ноября толпы протестующих вступили в противостояние с правоохранителями, повреждая уличное оборудование. Затем полиция применила специальные средства и начала оттеснять участников акции от здания парламента.
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