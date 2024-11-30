Спецназ начал оттеснять протестующих в Тбилиси от здания парламента

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Силы специального назначения МВД Грузии начали оттеснять протестующих в Тбилиси от здания парламента. Об этом со ссылкой на корреспондента, находящегося на месте, сообщает ТАСС.

Полиция использует спецсредства, водометы и перцовый газ, также проводятся задержания людей. Стражи правопорядка сумели освободить от митингующих улицы, прилегающие к парламенту.

В МВД республики заявили, что митинг у парламента Тбилиси вышел за рамки закона. Правоохранители ранее также сообщили, что часть толпы вступила в противостояние с представителями правопорядка. Также протестующие повредили осветительные фонари и другое оборудование, подожгли электропроводку.

Протесты в Тбилиси и других городах начались после решения правящей партии Грузии заморозить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о членстве в объединении.

При этом власти остаются верными курсу евроинтеграции. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе добавил, что власти примут дипломатические меры, если посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский не прекратит вмешиваться во внутренние дела страны.