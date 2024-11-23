Медведев счел маловероятным, что Трамп сразу отменит санкции против РФ

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации вряд ли сразу отменит все антироссийские санкции. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya.

Он подчеркнул, что Трамп во время своего первого президентского срока сам настаивал на некоторых из введенных санкций. Кроме того, эти ограничительные меры выгодны Вашингтону, как, например, ограничение поставок российского газа в Европу.

Тем не менее, чтобы восстановить нормальное экономическое сотрудничество России и США, отмена санкций необходима, подчеркнул Медведев.

Такая страна, как Россия, не может быть полностью заблокирована западными санкциями, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также добавил, что Россия готова к нормализации отношений с Соединенными Штатами, однако не собирается "танцевать танго в одиночку". Песков напомнил, что изначально "санкционную гонку" начинала не российская сторона, а Вашингтон.