Песков переадресовал в правительство вопросы о якобы уходе "Ашана" из РФ

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о якобы уходе французского ретейлера "Ашан" из России.

"Вы же можете позвонить в правительство и спросить, мы же не правительство. Мы действительно не занимаемся этими вопросами", – ответил представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о якобы продаже "Ашаном" своего бизнеса в РФ.

Он также предложил СМИ обратиться с этим вопросом в пресс-службу французской сети.

Ранее СМИ сообщили, что "Ашан" планирует продать филиалы в России. Переговоры, которые якобы находятся на финальной стадии, ведутся с местным российским брендом, однако его название не раскрывается. В российском "Ашане" опровергли эту информацию, назвав ее слухом.

"Ашан" работает в России с 2002 года. На данный момент компания функционирует автономно от основного филиала.