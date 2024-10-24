В российском "Ашане" опровергли сообщения об уходе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В российском "Ашане" опровергли информацию об уходе ретейлера из страны, назвав подобную информацию слухом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее "Московский комсомолец" со ссылкой на газету La Lettre передал, что французский ретейлер "Ашан" планирует продать филиалы в России.

По данным издания, переговоры, которые находятся на финальной стадии, ведутся с местным российским брендом, однако его название не раскрывается.

"Ашан" работает в России с 2002 года. На данный момент компания функционирует автономно от основного филиала.

В декабре прошлого года министерство промышленности и торговли РФ увидело риск ухода из страны иностранных продуктовых торговых сетей – "Ашана" и "Атака", Metro Cash&Carry, Globus и Selgros.

Позже компания опровергла слухи об уходе из РФ и заявила, что планирует дальнейшее развитие в России. До этого СМИ стало известно, что корпорация Ceetrus, входящая в группу Auchan Holding, завершила сделку по продаже активов РФ.