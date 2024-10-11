"Известия": власти РФ не ожидают масштабного ухода зарубежных компаний из страны

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Российские власти ожидают, что иностранные компании не будут активно покидать страну в ближайшее время. В бюджете на 3 года предусмотрено сокращение поступлений от безвозмездных платежей, связанных с продажей активов иностранных организаций, до 300 миллионов рублей в год, сообщают "Известия".

В 2024 году правительство рассчитывает получить 141 миллиард рублей от негосударственных организаций, в том числе от продажи активов иностранными компаниями. Однако в дальнейшем ожидается, что эти доходы значительно сократятся – до 295 миллионов рублей в год.

Отмечается, что такая динамика обусловлена значительными поступлениями в этом году, когда в бюджет были получены единовременные платежи от негосударственных организаций, в том числе связанные с продажей активов иностранными компаниями.

Сейчас действует правило, по которому иностранцы, желающие продать активы в России, должны обратиться в специальную комиссию, созданную правительством. Она будет рассматривать заявки и принимать решение о возможности продажи. Комиссия взимает 15% от рыночной стоимости активов.

В 2025–2027 годах ожидается сокращение безвозмездных поступлений, что говорит о том, что власти не планируют масштабный отток иностранных граждан из России в будущем.

Кроме того, в последние несколько лет значительную долю пожертвований составляли деньги, полученные от реализации активов иностранными компаниями после их ухода с российского рынка.

"Большинство нерезидентов, которые хотели покинуть Россию, уже сделали это, заплатив взнос в этом году (либо сделают это до конца 2024-го) по ставке 15%. Вполне возможно, что государство добилось своей цели – оставить западные компании, которые политически нейтральны, в России", – отметила аналитик Наталья Мильчакова.

В марте 2024 года глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что только 20% компаний с оборотом более 500 миллионов рублей покинули страну. В последние два года Россию покинули такие международные компании, как McDonald's, Shell, Siemens, Nissan и IKEA. В 2024 году свои действия прекратили Danone, Hewlett-Packard, Hyundai и Unilever. Однако в России все еще остаются Philip Morris, Auchan и Metro.

Многие зарубежные компании заявляли о своем желании покинуть российский рынок. Так, "Ситибанк" прекратил обслуживание дебетовых карт в июне, но не ушел полностью. "Райффайзенбанк" продолжает работу в России, несмотря на давление европейского регулятора.

Безвозмездные поступления – одна из трех основных групп доходов любого бюджета. Для бюджета России это не является серьезной проблемой при том, что в 2024 году эти доходы составят примерно 2% от общих поступлений в бюджет и около 0,6% – от ВВП.

Эксперты считают, что ключевым фактором возмещения утраченных доходов станет корректировка налоговой системы. В частности, планируется увеличить налог на прибыль и ввести прогрессивную шкалу НДФЛ.

Между тем в России усложнили сделки по продаже иностранцами активов. Минимальный дисконт увеличили с 50 до 60%, также вырос взнос в бюджет с 15 до 35%. Решение приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за зарубежными инвестициями.

Таким образом, 25% от стоимости сделки должны быть выплачены в бюджет в течение первого месяца с даты ее заключения, 5% – в течение года, еще 5% – в течение двух лет.