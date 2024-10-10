РБК: сделки по продаже иностранцами активов усложнили в России

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Минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в России увеличили с 50 до 60%, также вырос взнос в бюджет с 15 до 35% от их стоимости. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на три источника.

По словам собеседников издания, такое решение приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за зарубежными инвестициями. Таким образом, 25% от стоимости сделки должны быть выплачены в бюджет в течение первого месяца с даты ее заключения, 5% – в течение года, еще 5% – в течение двух лет.

Эту информацию РБК подтвердил глава одной из адвокатских коллегий Юрий Николаев. Он уточнил, что сделки, стоимость которых превышает 50 миллиардов рублей, должны совершаться только с согласия Владимира Путина. Помимо этого, планируются изменения в законодательстве, которые касаются вывода средств за границу в виде займов и дивидендов, заключил Николаев.

Ранее сообщалось, что золотые резервы России достигли рекордных 199,8 миллиарда долларов по итогам сентября. В начале осени вложения страны в золото выросли на 5,8%, обновив ранее установленный рекорд на уровне 188,8 миллиарда долларов. По состоянию на 1 октября, международные резервы России увеличились до 633,7 миллиарда долларов.