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30 августа, 21:02

Экономика

Срок совершения сделок с иностранными ценными бумагами продлен до 12 октября

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций РФ продлила срок совершения сделок с иностранными ценными бумагами до 12 октября, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

С условиями проведения операций ведомство предлагает ознакомиться на сайте организатора торгов.

Между тем Сергей Собянин призвал развивать импортозамещение и наращивать инвестиции в Москве. Мэр обратил внимание, что большие города никогда не смогут уйти от реально индустриальной повестки, поскольку именно в них сосредоточен огромный научный, промышленный и кадровый потенциал.

Он также отметил, что в Москве за последние пять лет произошел рост обрабатывающих отраслей в пять раз. Также в столице наблюдается рост инвестиций. Это обусловлено тем, что большая часть доходов, включая сырьевой экспорт, теперь остается внутри страны.

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