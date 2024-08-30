30 августа, 21:02Экономика
Срок совершения сделок с иностранными ценными бумагами продлен до 12 октября
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций РФ продлила срок совершения сделок с иностранными ценными бумагами до 12 октября, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
С условиями проведения операций ведомство предлагает ознакомиться на сайте организатора торгов.
Между тем Сергей Собянин призвал развивать импортозамещение и наращивать инвестиции в Москве. Мэр обратил внимание, что большие города никогда не смогут уйти от реально индустриальной повестки, поскольку именно в них сосредоточен огромный научный, промышленный и кадровый потенциал.
Он также отметил, что в Москве за последние пять лет произошел рост обрабатывающих отраслей в пять раз. Также в столице наблюдается рост инвестиций. Это обусловлено тем, что большая часть доходов, включая сырьевой экспорт, теперь остается внутри страны.
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