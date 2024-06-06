Собянин заявил о необходимости импортозамещения и наращивания инвестиций

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин на ПМЭФ-2024 заявил о необходимости развивать импортозамещение и наращивать инвестиции в Москве. Слова мэра приводит РБК.

"Мы сами должны быть независимыми во многих ключевых отраслях, включая микроэлектронику, фотонику, медицинские изделия, фармацевтику, в значительной степени автомобилестроение. Я уже не говорю о таких сферах, как самолетостроение, ракетостроение, ОПК и так далее", – сказал Собянин.

Мэр обратил внимание, что большие города никогда не смогут уйти от реально индустриальной повестки, поскольку именно в них сосредоточен огромный научный, промышленный и кадровый потенциал. Он также отметил, что в Москве за последние пять лет произошел рост обрабатывающих отраслей в пять раз. В столичной промышленности задействованы 700 тысяч человек.

По словам Собянина, в столице в целом также наблюдается рост инвестиций. Это обусловлено тем, что большая часть доходов, включая сырьевой экспорт, теперь остается внутри страны. Мэр также отметил, что наиболее важными для страны являются инвестиции от соотечественников.

Ранее Собянин сообщил, что производство одежды в столице за пять лет выросло в 62,4 раза. Виток развития получила и текстильная промышленность, а уход иностранных брендов дал московскому бизнесу возможность занять свободные ниши. Число задействованных работников в этой отрасли выросло до 725 тысяч человек.

