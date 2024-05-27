Собянин: объем производства одежды в Москве за пять лет увеличился в 62 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Производство одежды в столице за пять лет выросло в 62,4 раза. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что это самая быстрорастущая отрасль в городе. Столичные предприятия выпускают различную продукцию: от массмаркета до дизайнерской одежды. Виток развития получила и текстильная промышленность, а уход иностранных брендов дал московскому бизнесу возможность занять свободные ниши, указал он.

По словам градоначальника, в топ самых активно растущих отраслей также вошли производители электрооборудования (рост в 7,1 раза), машин и оборудования (в 5 раз), пищевых продуктов (в 4,8 раза), лекарств и медизделий (в 3,7 раза), а также компьютеров, электронных и оптических изделий (в 2,3 раза).

В целом, уточнил Собянин, за пять лет столичная промышленность показывает рекордные результаты. Так, число промышленных площадок превысило 4,2 тысячи, а количество работников – 725 тысяч. По итогам прошлого года доля столицы в общем объеме инвестиций в российскую промышленность выросла до 8,1% без учета добывающей промышленности, сказал мэр и подчеркнул, что значительную роль в этом сыграли системные городские меры поддержки.

Ранее сообщалось, что московские компании в 2023 году получили почти семь триллионов рублей инвестиций в основной капитал. Средства направили на строительство городской инфраструктуры, развитие промышленности и инноваций.

Кроме того, объем вложений в основной капитал столичных предприятий за пять лет вырос вдвое. По привлечению инвестиций Москва остается лидером среди регионов РФ.

