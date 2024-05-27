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Новости

27 мая, 07:30

Экономика

Почти 7 трлн рублей инвестиций получили столичные компании в 2023 году

Почти 7 трлн рублей инвестиций получили столичные компании в 2023 году

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Почти семь триллионов рублей инвестиций в основной капитал получили столичные компании в 2023 году. Деньги пошли на строительство городской инфраструктуры, развитие промышленных предприятий и инновации.

Известно, что объем вложений в основной капитал столичных компаний за последние пять лет вырос вдвое. По привлечению инвестиций Москва остается лидером среди российских регионов.

Как город помогает бизнесу и какие модели развития оправдали себя? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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