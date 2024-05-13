Глава Депстроя Рафик Загрутдинов рассказал о новых технологиях в проектировании домов

Быстрыми темпами идет программа реновации в Академическом районе Москвы. Из 4,3 тысячи участников новые квартиры получили уже более 3 тысяч людей.

Что позволяет ускорить процесс строительства? Какие современные технологии используют при проектировании домов? Об этом в интервью рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.