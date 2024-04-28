Собянин рассказал о благоустройстве территории у 5 транспортных узлов

Сергей Собянин заявил, что в Москве приведут в порядок территории у новых станций метро и пяти транспортных узлов. Специалисты уберут провода под землю, старые фонари заменят на современные – светодиодные. Также обновят остановочные павильоны, сделают парковки для машин, велосипедов и самокатов.



28 апреля в Москве открылись 60 площадок фестиваля "Пасхальный дар". Там можно попробовать постные блюда и выбрать куличи к праздничному столу. Также гости могут сделать своими руками сувениры для бликих на мастер-классах и побывать на уроках добра.

Парковка в столице будет бесплатной в майские праздники. Сейчас оставить автомобиль можно бесплатно везде, кроме улиц с повышенными тарифами – 380-т и 450-т рублей в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.