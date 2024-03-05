Второй этап благоустройства стартовал возле вокзала Зеленоград-Крюково

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Второй этап благоустройства стартовал возле городского вокзала Зеленоград-Крюково третьего маршрута Московских центральных диаметров, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Это конечная остановка МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", который в августе прошлого года соединил Зеленоград и подмосковный город Раменское. Работы должны улучшить транспортную и пешеходную доступность станции. В границы второго этапа вошли участки улицы Новокрюковской, от Проектируемого проезда № 898 до улицы Ленина, и улицы Ленина, от Новокрюковской до Заводской улицы.

Бирюков рассказал, что в зоне благоустройства установили строительно-бытовой городок, ограждения и временные дорожные знаки. Для пешеходов организовали удобные проходы.

В рамках проекта планируется обновить почти 1,5 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах. Привокзальную площадь и прилегающие территории замостят гранитной плиткой, заменят около 4,5 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части и во внутридворовых проездах.

Также строители установят почти 20 современных фонарей и 7 уличных торшеров. Нерегулируемые наземные переходы оборудуют опорами контрастного освещения, поставят три новые остановки с беспроводной связью и зарядными слотами, сделают велопарковки. Кроме того, в ходе работ возле станции разобьют более 1,8 тысячи "квадратов" газона.

Ранее сообщалось, что семь железнодорожных объектов планируется построить и реконструировать в столице до конца 2024 года. В список вошли станция Щербинка МЦД-2, пешеходная галерея станции Кутузовская МЦД-4, вестибюль станции Тестовская МЦД-4, новый вестибюль станции Деловой центр МЦК, южный вестибюль платформы Лианозово МЦД-1, вестибюль в составе вокзала Зеленоград-Крюково, новый городской вокзал Митьково МЦД-3.

Мэр Москвы рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов