Семь ж/д объектов построят и реконструируют в Москве до конца 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семь железнодорожных объектов планируется построить и реконструировать в столице до конца 2024 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В список вошли:

станция Щербинка МЦД-2;

пешеходная галерея станции Кутузовская МЦД-4;

вестибюль станции Тестовская МЦД-4;

новый вестибюль станции Деловой центр МЦК;

южный вестибюль платформы Лианозово МЦД-1;

вестибюль в составе вокзала Зеленоград-Крюково;

новый городской вокзал Митьково МЦД-3.

Отмечается, что самым крупным железнодорожным объектом, который откроется в текущем году, станет вокзал Митьково МЦД-3. Там сделают пересадку на станцию "Сокольники" столичного метро, а также на трамвай. Для этого уже монтируются инженерные коммуникации и металлоконструкции наземной части вестибюля, проводится остекление турникетного зала. Кроме того, в ближайшее время обустроят платформу с навесами на всю длину, подземный вестибюль и переход, который оборудуют по принципу "сухие ноги".

Ранее сообщалось, что на станции метро "Домодедовская" сделают новый вестибюль между выходами № 1 и 2–3. Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, эта станция – одна из самых востребованных в Московском метрополитене, также там находится крупный пересадочный узел наземного общественного транспорта. Поэтому было решено построить новый вестибюль для удобства пассажиров, указал он.

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