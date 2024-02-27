Новый вестибюль построят на станции "Домодедовская"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы/проектное решение

На станции метро "Домодедовская" в Москве установят новый вестибюль между выходами № 1 и 2–3. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, станция является одной из самых востребованных в столичном метро. Кроме того он указал на то, что именно здесь находится большой пересадочный узел наземного городского транспорта. В связи с этим, как он утверждает, было принято решение о строительстве нового вестибюля, чтобы гражданам было быстрее и удобнее пересаживаться.

"Удобство пассажиров повышаем по поручению Сергея Собянина", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

Рядом с вестибюлем сделают также дополнительные остановки с навесами от дождя и разворотные площадки для наземного транспорта. Работы должны завершиться в следующем году.

Ранее стало известно, что во втором квартале 2024 года будут завершены работы по строительству остановочного пункта "Кутузовская" на четвертом маршруте Московского центрального диаметра. Там уже возведены две пассажирские платформы и надземный пассажирский вестибюль. Сейчас на территории осуществляются работы по строительству надземного пешеходного перехода для интеграции со станцией "Кутузовская".



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