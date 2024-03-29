Собянин рассказал, как преобразится московский городской вокзал Щербинка

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В столице завершается строительство городского вокзала Щербинка МЦД-2, которым ежедневно пользуются порядка 12 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По его словам, на станции появятся крытые переходы, эскалаторы, а для маломобильных жителей и родителей с детскими колясками – лифты. Благодаря этому перемещаться между платформами станет гораздо удобнее и безопаснее.

Сам вокзал оборудуют информационными табло, навигацией в едином стиле, турникетами, двумя кассовыми блоками. Появится комната матери и ребенка с санузлом. Объект готов уже на 60%. Работы планируется завершить уже в этом году.

Собянин рассказал, что отдельная задача, стоящая перед властями, упростить подъезды к вокзалу для общественного наземного транспорта и личных автомобилей. Для этого потребуется реконструкция прилегающей улично-дорожной сети и реорганизация дорожного движения.

По словам мэра, в связи с этим планируется обустроить подъезды для наземного транспорта, разворотный круг и стоянку для автобусов на пересечении Железнодорожной улицы и 40 лет Октября.

Старые автобусные остановки на улицах Бутовский тупик, Железнодорожная и 40 лет Октября заменят на современные павильоны и перенесут их ближе ко входу на станцию – пересадки и станут быстрее примерно на несколько минут.

Для автомобилистов организуют перехватывающую парковку на 40 машин со стороны Бутовского тупика. На тротуарах и проезжей части постелют новый асфальт и обновят разметку, а на переходах и въездах во дворы понизят бордюры.

Дополнительно будет организован пешеходный переход в Бутовском тупике напротив Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Все воздушные линии уберут в кабельную канализацию.

Старые фонари заменят на современные с энергосберегающими светодиодными светильниками. На переходах разместят опоры контрастного освещения, чтобы пешеходов было лучше видно в темное время суток.

Ранее сообщалось, что семь железнодорожных объектов планируется построить и реконструировать в столице до конца 2024 года. В список вошли:

станция Щербинка МЦД-2;

пешеходная галерея станции Кутузовская МЦД-4;

вестибюль станции Тестовская МЦД-4;

новый вестибюль станции Деловой центр МЦК;

южный вестибюль платформы Лианозово МЦД-1;

вестибюль в составе вокзала Зеленоград-Крюково;

новый городской вокзал Митьково МЦД-3.

Самым крупным железнодорожным объектом, который откроется в текущем году, станет вокзал Митьково МЦД-3. Там сделают пересадку на станцию "Сокольники" столичного метро, а также на трамвай.