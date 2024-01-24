В Москве обсудили новый подход к программе профориентации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова встретилась со школьниками и студентами колледжей в инновационном кадровом центре "Профессии будущего", где впервые был опробован новый формат коммуникации "студенты – будущим студентам". Об этом сообщает пресс-служба комплекса социального развития.

По словам Раковой, в центре "Профессии будущего" можно попробовать себя в разных специальностях при помощи виртуальной реальности, а также пообщаться с представителями колледжей на площадке центра.

"Сегодня здесь, в преддверии Дня студента, мы опробовали новый уникальный формат коммуникации "студенты – будущим студентам", – отметила она.

Заммэра уточнила, что школьники от своих сверстников "из первых уст" узнали о возможностях среднего профессионального образования. Ребята отметили, что подобные встречи позволяют еще нагляднее и ближе познакомиться с профессиями будущего, добавила она.

В конце 2023 года в столице запустили программу профориентации для учащихся девятых классов, которая помогает определиться с профессиями, которые будут наиболее востребованы в будущем. По словам Раковой, в программе приняли участие уже 15 тысяч школьников.

Между тем около 90 новых лабораторий и мастерских откроют в столичных колледжах Москвы в 2024 году. Заммэра добавила, что в этом году в колледжах Москвы также обновят более 230 имеющихся мастерских и лабораторий.

До этого Ракова подчеркивала, что с начала учебного года московские колледжи, подведомственные департаменту образования и науки, провели более 1,5 тысячи мероприятий с партнерами-работодателями для студентов и преподавателей.

Встречи московских школьников со студентами прошли в кадровом центре "Профессии будущего"