Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Более 2 тысяч человек посетили мобильный планетарий в Москве, который работал неделю у Северного речного вокзала. Об этом рассказал заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Здесь показывали фильмы о космосе для детей и взрослых, а 13 апреля состоялась лекция от Московского планетария", – цитирует его телеграм-канал столичного Дептранса.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что за 2023 год юные москвичи обнаружили несколько переменных и сверхновых небесных тел. В частности, одна из учениц в Центре астрономического и космического образования Московского дворца пионеров обнаружила два неизвестных вспыхивающих объекта, которые получили названия Brodskaya 1 и Brodskaya 2.